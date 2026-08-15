Berlin (dpa/bb) – Ein unbekannter Mann hat einen Spätkauf in Berlin-Kreuzberg überfallen. Nach Angaben mehrerer Zeugen richtete er eine Schusswaffe auf den Mitarbeiter des Ladens an der Zossener Straße, wie die Polizei mitteilte. Der Räuber forderte demnach am Freitagabend Bargeld und Zigaretten.

Der Mitarbeiter gab ihm den Angaben zufolge neben Geld auch mehrere Zigarettenpackungen. Anschließend flüchtete der Mann mit seiner Beute unerkannt in einem Auto. Niemand wurde verletzt. Die Beamten werten die Video- und Tonaufnahmen der Überwachungstechnik aus.



