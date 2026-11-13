Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat zwei junge Männer nach einem Überfall auf einen Späti in Berlin-Kreuzberg festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei Maskierte am späten Donnerstagabend einen Angestellten des Spätis mit einer Pistole und einem Schlagstock bedroht haben, wie die Polizei mitteilte. Einer der Maskierten soll den Angestellten demnach am Boden festgehalten haben, der andere soll das Mobiltelefon des Mitarbeiters und Geld aus der Kasse entwendet haben.

Die Täter flüchteten den Angaben nach auf einem Roller, den sie den Angaben zufolge einige Tage zuvor gestohlen haben sollen. Die Polizei konnte in der Nähe des Tatorts einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen auf dem Roller ausfindig machen. Sie wurden festgenommen – Beute hatten sie nicht dabei. Der 24 Jahre Mitarbeiter wurde bei dem Überfall nicht verletzt.



