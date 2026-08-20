Berlin (dpa) – Wegen eines mutmaßlichen Überfalls auf einen Geldtransporter in Berlin ist die Polizei am Nachmittag in den Südwesten der Hauptstadt ausgerückt. Der Überfall auf das Fahrzeug soll sich an einem Supermarkt in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Berlin-Lankwitz ereignet haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Ob der Transporter dort Geld abholen oder anliefern sollte, sei unbekannt.





Eine Mitarbeiterin des Transport-Unternehmens kam demnach mit einem Schock ins Krankenhaus. Derzeit warteten die Ermittler darauf, die Frau über den Hergang befragen zu können, sagte der Sprecher. Über weitere Verletzte hatte die Polizei zunächst keine Kenntnis.

Ob etwas erbeutet wurde und wie viele Täter an dem mutmaßlichen Überfall beteiligt waren, blieb offen. Die Spurensicherung war den Angaben zufolge bis in den Abend hinein vor Ort im Einsatz.