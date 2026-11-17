Berlin (dpa/bb) – Die Angreifer raubten 26 Geldkassetten mit rund 2,4 Millionen Euro: Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Marzahn ist ein 21-Jähriger als Helfer zu einer Jugendstrafe vor drei Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Berlin sprach den Mann der Beihilfe zum besonders schweren Raub schuldig. Er habe «durch die Beschaffung von hochprofessionellem Werkzeug an einem schwerwiegenden Verbrechen mitgewirkt», sagte die Vorsitzende Richterin Ulrike Janke.

Der 21-Jährige hatte in dem zweiten Prozess um den Überfall vom 23. März 2025 zugegeben, für die Haupttäter einen Hydraulik-Spreizer und ein Blaulicht beschafft zu haben. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass er «nicht das kleine Licht war, das zufällig hineingezogen wurde». Auch er sei davon ausgegangen, dass er einen Teil der Beute erhalten würde – die Täter «wollten sich nehmen, wofür andere schwer gearbeitet haben». Es handele sich um einen «brutalen und hochkriminellen Raubüberfall».





Im ersten Prozess waren drei Männer im Juni dieses Jahres zu Haftstrafen zwischen zweieinhalb Jahren und 14 Jahren verurteilt worden – die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Die höchste Strafe erhielt ein 22-Jähriger, der auch des versuchten Mordes schuldig gesprochen wurde.

Schüsse «aus kurzer Distanz»

Der Überfall ereignete sich in der Marzahner Chaussee. Einer der Angreifer soll auf den Transporter zugefahren sein – mit Blaulicht auf dem Auto. Der Geldtransporter sei ausgebremst worden, dann habe sich ein maskierter Mann «unter Vorhalt einer Kalaschnikow» vor das attackierte Fahrzeug gestellt, so die Anklage. Weitere Täter hätten sich dem Transporter von hinten genähert und den Weg mit einem zweiten Auto blockiert.

Ein damals 22-Jähriger soll laut Staatsanwaltschaft «aus kurzer Distanz» geschossen haben, um einen Fluchtversuch zu unterbinden. Die Insassen des Geldtransporters wurden wegen der Panzerung der Fahrerkabine durch die Schüsse nicht verletzt. Die Täter hätten 26 der 107 geladenen Geldkassetten mitgenommen, eines der Tatfahrzeuge in Brand gesetzt und seien mit dem weiteren Auto in Richtung Neukölln geflüchtet.

Polizei stellte Beute sicher

Bereits kurz nach der Tat hatte die Polizei auf einem Gewerbegelände das Fluchtauto, Tatwerkzeug und auch die Beute sichergestellt. Rund zwei Monate später kam es zu ersten Festnahmen.

Der nun verurteilte 21-Jährige sei Bindeglied zwischen dem Mann, der die bei der Tat eingesetzten Geräte hatte, und den Haupttätern gewesen – «er hat einen unverzichtbaren Tatbeitrag geleistet», hieß es weiter im Urteil. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert. Die beiden Verteidiger plädierten auf eine Bewährungsstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.