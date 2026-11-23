Potsdam (dpa) – An dem freiwilligen Massen-DNA-Test zum Tod des Säuglings «Victoria» vor 15 Jahren in Potsdam haben sich nach Polizeiangaben 614 Frauen beteiligt. Weitere Frauen hätten individuelle Termine zur nachträglichen Probenabgabe abgemacht, teilte die Polizei mit. Danach steht die Auswertung der Speichelproben an.

Das Baby, das die Ermittler «Victoria» tauften, war einen Tag vor Heiligabend im Jahr 2011 von einem Spaziergänger in ein Handtuch gewickelt in einem Garagenkomplex gefunden worden. Bis heute ist die Identität der Mutter unbekannt. Die Mordkommission hofft mit den Tests auf neue Ansätze für die Ermittlungen.





Proben werden schrittweise untersucht

Die Dauer der Untersuchung ist nach Angaben der Polizei bisher offen. «Wann mit neuen Erkenntnissen zu rechnen ist, lässt sich derzeit nicht absehen», teilten die Ermittler mit. «Die entnommenen Proben werden nun schrittweise untersucht und die Ergebnisse im Rahmen der weiteren Ermittlungen bewertet. Dieser Prozess wird einige Zeit in Anspruch nehmen.»

Die Frauen, die eine Einladung erhalten hätten, bisher aber keine Speichelprobe abgeben konnten, könnten sich weiter an der Untersuchung beteiligen, teilte die Polizeidirektion West mit. Die Mordkommission Potsdam bat um Hinweise, die zur Aufklärung beitragen können.

Bereits vorher zwei DNA-Tests

Rund 1.500 Frauen waren – wegen örtlichen oder zeitlichen Bezugs zum Untersuchungsgebiet oder des Alters wegen – waren gebeten, für die DNA-Reihenuntersuchung freiwillig eine Speichelprobe in einer Schule abzugeben. Schon 2014 und 2022 gab es in Potsdam zwei DNA-Reihenuntersuchungen im Fall Victoria.