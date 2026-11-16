Beelitz (dpa/bb) – Über 50 teilweise geöffnete Pakete sind in einem Waldstück bei Beelitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) entdeckt worden. Ein Bürger meldete den Fund am Sonntagvormittag, wie die Polizei mitteilte. Alarmierte Polizisten konnten dann über 50 Pakete sicherstellen.

Die Pakete waren den Angaben zufolge an unterschiedliche Empfänger adressiert. Wie sie dorthin kamen, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Sprecherin. Zum Inhalt der Pakete lagen zunächst keine Angaben vor. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.



