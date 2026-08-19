Cottbus (dpa/bb) – Um im neuen Schuljahr die Abschlüsse in Brandenburg trotz des Lehrkäftemangels zu gewährleisten, sind dem Bildungsminister zufolge «einige schmerzhafte Maßnahmen notwendig». Dazu zähle, dass Schulen etwa vorübergehend Förderstunden reduzieren, Arbeitsgemeinschaften aussetzen oder auf Antrag auch von der vorgegebenen Stundentafel abweichen dürften, sagte Gordon Hoffmann (CDU) bei einer Pressekonferenz zum Schulauftakt in Cottbus.

Eine Ausnahmegenehmigung gelte übergangsweise, um einzelne Stunden zu reduzieren und könne von den Schulen beim Ministerium beantragt werden, so Hoffmann. Möglich sei das nur im Wahlpflichtbereich und nicht bei den Kernfächern wie etwa Deutsch und Mathematik. Außerdem nur in der Sekundarstufe 1, also den Klassenstufen 7 bis 10. «Das ist alles andere als schön, aber es gibt keine einfachen Lösungen.» Die Unterrichtsangebote, die für Abschlüsse entscheidend seien, sollen priorisiert werden.





313 Vollzeitstellen fehlen an Brandenburgs Schulen

Zu Beginn des neuen Schuljahres seien 313 Vollzeitstellen im Land noch unbesetzt. Das seien weniger als befürchtet, aber mehr als im vergangenen Jahr mit 255 fehlenden Lehrkräften, so der Minister. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler sei in diesem Schuljahr mit rund 324.400 so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr.

Angesicht dessen könnten schon einzelne Ausfälle von Lehrkräften die Schulen vor ernsthafte Probleme stellen, sagte Hoffmann. Er will deshalb versuchen, Lehrkräfte aus der Teilzeit zu holen und sie mit der Bitte um mehr Unterrichtsstunden anschreiben: «Jede Stunde mehr Unterricht zählt.»

Pflichtstunde mehr pro Woche soll für mehr Lehrkräfte gelten

Eine zusätzliche Unterrichtsstunde mehr pro Woche soll außerdem ab dem zweiten Halbjahr des Schuljahres 2026/27 für alle verbeamteten Lehrkräfte gelten. Bislang waren rund 40 Prozent Lehrkräfte an Schulen mit hohem Sozialindex, Förderschulen und beruflichen Schulen von der Regelung ausgenommen. Die Situation verbessere sich dadurch an diesen Schulen merklich, so Hoffmann.

Zuletzt wurde die Zahl der Lehrkräfte von der Vorgängerkoalition aus SPD und BSW im Haushalt 2025 um 345 Vollzeitstellen verringert. Die neue Koalition aus SPD und CDU stellte 250 neue Lehrerstellen dagegen – allerdings erst ab dem Schuljahr 2027/28. Dabei soll es bleiben, so Hoffmann. «Da können Sie mich beim Wort nehmen.»