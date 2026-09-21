Berlin (dpa/bb) – Mit einer Marathon-Aufführung wollen über 200 Chöre bis Samstag einen neuen Weltrekord aufstellen. 125 Stunden am Stück wollen die Chöre ab heute Mittag (13.00 Uhr) im Atze Musiktheater in Wedding singen – alle 30 Minuten ein anderer Chor, wie der Chorverband Berlin mitteilte. Die Chöre kommen demnach nicht nur aus Berlin, sondern auch aus Deutschland und aus anderen Ländern.

Bei dem Weltrekordversuch dabei ist auch der RIAS Kammerchor sowie «Berlin’s 4», ein Ensemble aus Mitgliedern des Rundfunkchores Berlin. Anlass ist das 125-jährige Bestehen des Chorverbandes. Wer bei dem Weltrekordversuch dabei sein möchte, kann einfach ins Atze Musiktheater kommen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Übertragen wird das Dauerkonzert bei Alex TV.



