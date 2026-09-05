Beelitz (dpa/bb) – Micky Maus, Marilyn Monroe oder Harry Potter: Die traditionelle Kürbis-Schau auf dem Spargelhof Klaistow widmet sich diesmal auch berühmten Figuren der Filmgeschichte. Sie wurden geschnitzt und zählen zu den mehr als 100.000 Kürbissen, die nun zu sehen sind, wie eine Sprecherin des Hofes sagte. Das Motto sei diesmal «Kürbis goes to Hollywood».

«Die Wachstumbedingungen in diesem Jahr waren sehr gut. Wir haben tolle Fruchtgrößen und wunderbare Farben», sagte die Sprecherin. «Die beliebtesten Speisekürbisse sind auch bei uns Hokkaido und Butternut.» Aus den Kürbissen würden für die Besucher des Hofes Kürbis-Speiseeis, Kürbis-Ingwer-Brot, diverse Kuchen, Pizza mit Kürbis und gefüllter Kürbis hergestellt.





Größter Kürbis 2025: Über 1000 Kilo schwer

Im vergangenen Jahr war bei der brandenburgischen Kürbis-Wiegemeisterschaft in Klaistow (Kreis Potsdam-Mittelmark) erstmals die 1.000-Kilo-Marke geknackt worden: Der orangefarbene Riesenkürbis von Michael Schade und Bernd Paul aus dem Beelitzer Ortsteil Elsholz brachte 1.034,8 Kilo auf die Waage, wie die Veranstalter damals mitteilten.

«Damit war er sogar größer als der Deutsche Meister 2025», sagte die Sprecherin. Die Sorte «Atlantic Giant» räumt am häufigsten bei den Wettbewerben ab. Die Kürbis-Wiegemeisterschaft in diesem Jahr ist für den 27. September terminiert. Die Ausstellung in Klaistow ist bis zum 15. November zu sehen.