Luckau (dpa/bb) – Vor ihrem Flug in den Süden haben sich rund um das Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum in Wanninchen (Landkreis Dahme-Spreewald) nach Angaben der Sielmann-Stiftung bereits über 1.200 Graukraniche versammelt. Die Vögel des Glücks nutzen die Schlaf- und Futterplätze im Naturpark Niederlausitzer Landrücken, um sich für ihren Flug in die Überwinterungsgebiete im Süden Europas zu stärken, wie die Stiftung mitteilte.

Ein Großteil hat laut einer Sprecherin den Sommer im Naturpark verbracht. Demnach handelt es sich um Familien und Junggesellengruppen. Im September und im Oktober kommen dann weitere Tiere aus Schweden, Norwegen und dem Baltikum dazu. 10.000 bis 12.000 Tiere rasten laut der Sprecherin jedes Jahr im Herbst im Naturpark, bevor es dann vor dem Winter weiter Richtung Frankreich und Spanien geht.





Die Sielmann-Stiftung bietet für Interessierte ab Anfang September geführte Kleinbustouren und Vogelbeobachtungen an. Am 5. September kann unter anderem im Licht der aufgehenden Sonne auf der Vogelbeobachtungsplattform in Wanninchen das Erwachen von Gänsen, Kranichen und anderen Vögeln beobachtet werden.