Berlin (dpa/bb) – Nach dem Brand im Berliner U-Bahnhof Wittenbergplatz könnten die Linien U1 und U2 ab Montag wieder planmäßig fahren. Die Reparaturarbeiten kämen gut voran, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. Falls keine unvorhersehbaren Hindernisse auftauchen steht der erneuten Inbetriebnahme voraussichtlich nichts im Weg, so die Verkehrsbetriebe.

Den Angaben zufolge fährt die U2 aktuell nicht durch. Die Strecke ist zwischen den Bahnhöfen Gleisdreieck und Zoologischer Garten unterbrochen. Fahrgäste werden gebeten, diesen Abschnitt mit einem Umstieg am Bahnhof Spichernstraße in die U3 und die U9 zu umfahren. Die U1 fahre seit dem Vorfall gar nicht, so die BVG.





Vor etwa zwei Wochen hatte ein Brand an einem Sicherungskasten in dem U-Bahnhof für weitreichende Unterbrechungen des U-Bahnverkehrs in Teilen der westlichen Innenstadt gesorgt. Neben den Linien U1 und U2 war auch die Linie U3 betroffen. Diese konnte bereits einen Tag später wieder den Betrieb aufnehmen.