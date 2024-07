Berlin (dpa/bb) – In Berlin ist ein 18 Jahre alter U-Bahn-Surfer lebensgefährlich verletzt worden. Zeugen zufolge blieb der junge Mann kurz nach Fahrtbeginn an einem Metallgerüst über den Gleisanlagen hängen und stürzte ins Gleisbett, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll sich der 18-Jährige am Sonntagnachmittag gemeinsam mit zwei weiteren Menschen auf das Dach einer U-Bahn am U-Bahnhof Warschauer Straße in Kreuzberg gelegt haben.

Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden sollen nach Polizeiangaben auf dem Dach des U-Bahn-Wagens liegengeblieben sein. Ihre Identität sei noch unbekannt. Der U-Bahn-Verkehr musste für etwa eine Stunde eingestellt werden.

In den vergangenen Jahren ist es immer wieder zu Unfällen von jungen Menschen beim Surfen auf S- oder U-Bahnen gekommen. Erst im Mai 2023 war ein 19-Jähriger tot auf einer S-Bahn in Berlin-Zehlendorf gefunden worden. Vermutlich war er laut Polizei während der Fahrt von Hindernissen auf Kopfhöhe getroffen worden.