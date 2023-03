Er hat Joko Winterscheidt die Show gestohlen, doch kann er sie auch behalten? Am Sonntagabend tritt der aus Berlin stammende Rapper Sido nicht nur gegen den Ex-Moderator an…

Die Abendshows von ProSieben haben gerne mal Überlänge – egal ob sie von Elton oder Joko & Klaas moderiert werden. Doch eins muss man den TV-Machern lassen: Sie sind immer wieder für neue, innovative Show-Ideen gut. Die Sendung, die am Sonntagabend, 26. März auf ProSieben läuft, hieß mal „Wer stiehlt Joko die Show?“.

Und genau darum geht es: Die Kandidaten versuchen, in acht Quizrunden als Beste/r abzuschneiden, um dann im abschließenden Quiz den Moderator zu besiegen und von ihm die Show zu übernehmen. Das gelang in der letzten Folge Sido – deshalb heißt die Sendung am 26. März „Wer stiehlt Sido die Show?“.

Joko könnte sich Show zurückholen

Gegen den Rapper treten in der aktuellen fünften Staffel die Promis Bill Kaulitz (Tokio Hotel), Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer sowie der entthronte Moderator Joko Winterscheidt an. Hinzu kommt eine Wildcard-Kandidatin namens Shirin. Nach vier Staffeln am Dienstagabend tritt ProSieben mit der Show jetzt am Sonntag gegen den ARD-Tatort an, der morgen aus Köln kommt – kein einfacher Gegner. Bei der Kritik kommt „Wer stiehlt mir die Show?“ aber gut an. Bereits zweimal gab es den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung Show“; letztes Jahr obendrein den Grimme Preis in der Kategorie „Unterhaltung“.

Sido: ein bekannter Name auch im TV

Sido hat neben seiner musikalischen Karriere inzwischen reichlich Fernseh-Erfahrung. Hin und wieder gibt er aber auch umstrittene Ansichten von sich. Aufgewachsen ist er im Märkischen Viertel in Berlin. Inzwischen hat es Sido Medienberichten zufolge ins Umland der Hauptstadt verschlagen. Sein letztes Album „Paul“ ist im Dezember 2022 erschienen.

Sendetermin: Wer stiehlt Sido die Show? Sonntag, 26. März 2023, 20.15 Uhr auf ProSieben.