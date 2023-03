Die Berlinerin Almila Bagriacik wird neue Chefermittlerin beim Kieler Tatort. Doch steht für die 32-Jährige bald eine längere Babypause an? Im Februar verkündete die Schauspielerin ihr Babyglück.

Für viele Tatort-Fans ist es ein Schock, doch Berliner können sich freuen: Nach dem Krimi-Aus von Borowski-Darsteller Axel Milberg (66) übernimmt bald eine Berlinerin die Rolle der Chefermittlerin.

Im Kieler Tatort sind die beiden schon länger ein echtes Dream-Team, doch schon bald muss Almila Bagriacik (32) die beliebte Krimireihe ohne ihren Kollegen Milberg als neue Chefermittlerin Mila Sahin wuppen. Nach über zwei Jahrzehnten gab der Borowski-Darsteller jetzt bekannt, dass 2025 für ihn endgültig Schluss beim Tatort ist.

Borowskis Vertrag wurde nicht verlängert

In einer NDR-Mitteilung verkündete der beliebte Schauspieler seinen Ausstieg: „So schön die Konzentration auf die Figur ‚Borowski‘ war, nach 21 Jahren ändert sich der Markt und ich mit ihm. Ich habe daher die Leitung des NDR gebeten, unseren Vertrag nicht noch einmal zu

verlängern und freue mich auf das Neue.“

Und auch wenn diese Neuigkeiten für viele Fans der überaus beliebten Krimi-Reihe erst mal schwer zu verdauen ist, bleibt ihnen aber Almila Bagriacik erhalten. Sie ermittelt als Mila Sahin bereits seit 2018 als Borowskis Assistentin, spielte sich schnell in die Herzen der Zuschauer.

Ab 2026 wird die Berliner Schauspielerin dann mit einem neuen Team aus Ermittlerinnen und Ermittlern im Fokus des Kieler Tatorts stehen. Ein echter Karriere-Meilenstein für die Berlinerin, die aus Serien wie „Vier Blocks“ und „Die Kaiserin“ bekannt ist. Der Kinofilm „Nur eine Frau“, in dem sie das Ehrenmord-Opfer Hatun Sürücü spielt, wurde für zahlreiche Filmpreise ausgezeichnet.

Schauspielerin aus Zufall

Die in Ankara geborene Schauspielerin zog mit 5 Jahren gemeinsam mit ihren Eltern, die als Korrespondenten arbeiten, nach Berlin. Ihre Anfänge als Schauspielerin hat Almila Bagriacik übrigens einem echten Zufall zu verdanken: Ein Fotograf entdeckte sie 2008 in einem

Kreuzberger Szene-Club, lud sie zu einem Casting ein. Daraufhin erhielt sie ihre erste Rolle in einem Film über Ehrenmorde in „Die Fremde“.

Auch dieser Film erhielt mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Deutschen Filmpreis. Danach ging es für die Berlinerin karrieretechnisch immer weiter steil bergauf. Und auch privat läuft es bei Almila Bagriacik mehr als rund: Im Februar verkündete sie ihre

süßen Baby-Neuigkeiten. Die Schauspielerin ist zum ersten Mal schwanger, der Vater ihres Kindes ist ihr Partner Finn Christoph Stroeks (37).

„Schwanger sein ist die schönste Erfahrung“

Der Regisseur und die Schauspielerin lernten sich bei den Dreharbeiten zu dem Film „Trauzeugen“ im vergangenen Jahr kennen. Über ihre Schwangerschaft schwärmte die Schauspielerin gegenüber der „Gala“: „Das ist die schönste Erfahrung, die ich je machen durfte.“ Über ihren Partner und ihr Kennenlernen am Film-Set verriet sie: „Ich habe mich in die Geschichte verliebt und zu guter Letzt auch in ihn.“ Doch müssen sich Tatort-Fans nun um eine längere Baby-Pause sorgen? Nein! Almila versprach bereits bei der Verkündung ihrer freudigen

Nachrichten, dass sie keine längere Elternzeit nehmen wolle. Neue Tatort-Folgen sind sogar bereits in Planung. Baby-News und die Rolle als neue Tatort-Chefermittlerin – 2023 könnte für die Berlinerin wohl nicht besser laufen!

Text: js