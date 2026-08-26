Berlin (dpa/bb) – Unbekannte Täter haben in Berlin-Johannisthal die Eingangstür einer Geschäftsstelle der AfD beschädigt. Die Beschädigung am Segelfliegerdamm wurde am Dienstagmorgen angezeigt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Zylinderschloss vermutlich in der Nacht mit Klebstoff beschädigt, sodass ein Öffnen der Tür nicht mehr möglich war. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.