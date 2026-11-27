Berlin (dpa/bb) – Die Präsidentin der Technischen Universität Berlin, Fatma Deniz, begrüßt die Initiative von Studierenden, im sanierungsbedürftigen Mathematikgebäude selbst Hand anzulegen. «Wir sehen das Engagement unserer Studierenden und ihren Wunsch, die bauliche Situation an der TU Berlin aktiv mitzugestalten, sehr positiv und nehmen es ernst», teilte sie in einem Statement mit. «Dass Studierende nicht länger nur auf Missstände hinweisen, sondern sich mit eigenen Ideen und ihrem Wissen in die Zukunft ihrer Universität einbringen wollen, begrüßen wir mit Nachdruck.»

Aus Protest gegen den Sanierungsstau besetzen TU-Studierende seit Donnerstagabend eine nicht genutzte Mensa in dem Mathematikgebäude. Seit einem Wasserschaden im Jahr 2023 ist ein Flügel des Gebäudes gesperrt. Nun wollen die Studentinnen und Studenten eigenständig Reparaturen durchführen. «Wenn der Senat unsere Uni nicht saniert, machen wir es eben selbst – nach unseren Vorstellungen», sagte eine Teilnehmerin am Donnerstag. Die Teilnehmer nennen die Aktion eine «Instandbesetzung». Sie planen, mehrere Tage vor Ort zu bleiben. Die Uni duldet den Aufenthalt.





Die Universität wolle die Initiative der Studierenden aufgreifen und mit ihnen darüber sprechen, wie sie sich konkret in die Weiterentwicklung und Sanierung der Gebäude einbringen könnten, sagte Deniz. Am Freitag habe bereits ein Gespräch zwischen Vertretern des Präsidiums und Studierenden stattgefunden. «Sie sind diejenigen, die unsere Gebäude täglich nutzen und wissen, welche Anforderungen sie an gute Studien- und Lernbedingungen haben.»

Seit Oktober 2025 gibt es an der TU das sogenannte Reallabor Transfor:Mathe, bei dem Forscher, Studierende und Praktiker zusammen an Lösungen für die Zukunft des Gebäudes arbeiten. «Hier sehen wir viele Chancen des gemeinsamen Planens und Umsetzens», so Deniz.