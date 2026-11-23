Berlin (dpa/bb) – An der Technischen Universität wird eines der sanierungsbedürftigen Gebäude im erweiterten Notbetrieb geöffnet. Nutzer des Gebäudes BH-N (Bergbau- und Hüttenwesen) der TU Berlin müssen ab heute kein Zeitfenster mehr für den Zutritt buchen, teilte das Präsidium in einer Mitteilung an die Beschäftigten und Studierenden am Freitag mit. Voraussetzung sei, dass alle an einer verpflichtenden Brandschutzschulung teilnehmen. Studierende werden künftig direkt von den Dozentinnen und Dozenten in den Lehrveranstaltungen unterwiesen.

Große Lehrveranstaltungen können dort weiterhin nicht stattfinden, auch externe Gäste dürfen das Gebäude bisher nicht betreten. Fachleute arbeiten dem Schreiben zufolge an einem Konzept, das der Bauaufsichtsbehörde vorgelegt werden könne. Mögliche Konsequenzen, etwa Umbauten und ein Zeitplan, ließen sich bisher nicht absehen. Das Hauptgebäude der TU mit etlichen großen Hörsälen ist immer noch geschlossen.





Studentische Vollversammlung

Für Donnerstag berufen die Studierenden der TU Berlin eine studentische Vollversammlung ein. «Angesichts baufälliger Universitätsgebäude und der massiven Unterfinanzierung der Hochschullehre fordern sie mehr Geld für bessere Bildung», heißt es in einem Schreiben des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der TU. Auf der Vollversammlung (16.00 Uhr, Raum HE 101) sollen Diskussionen über die prekäre Situation stattfinden und Forderungen beschlossen sowie konkrete Entscheidungen getroffen werden.

Der Aufruf reihe sich ein in die bundesweiten Proteste junger Menschen. An der TU Berlin zeige sich das Ausmaß fehlender Investitionen besonders stark: «Studierende klagen über stinkende Toiletten, Asbest in den Wänden und tropfende Decken – gerade einmal 5 von 103 Gebäuden der Universität sind in angemessenem Zustand.»

Erheblicher Sanierungsstau

An der TU besteht, wie auch an anderen Hochschulen in Berlin, ein erheblicher Sanierungsstau. Gebäude müssen schließen, weil sie baufällig sind oder technische oder bauliche Mängel bestehen. Anfang September hieß es in einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage der Linken zum Zustand der Gebäude der landeseigenen Hochschulen, an der TU seien 14 Gebäude betroffen, und rund 22 Prozent der Hochschulfläche nicht nutzbar.