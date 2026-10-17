Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Wer an diesem Wochenende auf Sonne gehofft hat, könnte in Berlin und Brandenburg enttäuscht werden: Es bleibt überwiegend grau. Am Samstag fällt vielerorts Regen; in der Prignitz kann es auch länger und kräftiger regnen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lockert sich die Wolkendecke erst am Sonntag möglicherweise etwas auf.

Bei Höchstwerten um 13 Grad ist es am Samstag deutlich kühler als zuletzt. In der Nacht zum Sonntag bleibt es den Angaben nach wolkig, gleichzeitig breitet sich zunehmend Nebel aus. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad.





Auch der Sonntag startet eher unfreundlich: Bis zum Mittag ist es verbreitet neblig-trüb bedeckt. Erst am Nachmittag kann sich die Wolkendecke örtlich etwas auflockern. Bei Temperaturen von 10 bis 14 Grad bleibt es trocken. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Neue Woche bringt kältere Nächte

Am Montag bleibt es den Wetterexperten nach bei vielen Wolken und rund 13 Grad weiterhin kühl, aber trocken. In der Nacht zum Dienstag wird es deutlich kälter: Die Temperaturen können regional bis auf minus ein Grad sinken. Am Dienstag wechseln sich Wolken und Auflockerungen ab, Regen bleibt aus. Mit etwa 11 Grad wird es nochmals etwas kühler. Dazu kann der Ostwind zeitweise kräftig böig werden.