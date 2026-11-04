Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Mit etwas Sprühregen und dichten Wolken beginnt der Mittwoch in Berlin und Brandenburg. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Tagesverlauf kommt mehr Sonne durch, die Höchstwerte liegen um 9 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es nur gering bewölkt und trocken, örtlich bildet sich Nebel. Die Temperaturen fallen auf 2 bis minus 1 Grad, dazu gibt es verbreitet leichten Frost.

Am Donnerstag lichtet sich der Nebel stellenweise, danach scheint die Sonne bei Höchstwerten von 8 bis 10 Grad. Es bleibt trocken. Zunächst bleibt es auch in der Nacht zum Freitag klar, später zieht von Nordosten Nebel auf. Mit 2 bis minus 2 Grad ist verbreitet Frost möglich. Am Freitag zeigt sich im Süden anfangs die Sonne, ab Mittag breitet sich überall Hochnebel aus, örtlich lockert er auf. Die Werte erreichen nur 6 bis 8 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es bedeckt bei 3 bis 1 Grad.



