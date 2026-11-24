Wiesbaden/Berlin (dpa/bb) – In Berlin müssen Kitas inzwischen um Eltern und Kinder werben, um die Plätze zu füllen. Dennoch finden laut einer Umfrage nicht alle Mädchen und Jungen einen Platz. 16 Prozent der Kinder zwischen ein und unter drei Jahren erhalten keinen Kita-Platz, obwohl ihre Eltern einen Bedarf an frühkindlicher Bildung und Betreuung haben. Darauf weisen das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) und das Deutsche Jugendinstitut (DJI) hin und beziehen sich auf Daten von 2023 bis 2025 aus der DJI-Kinderbetreuungsstudie.

Nichtdeutschsprachige Familien am meisten betroffen

Am stärksten betroffen sind demnach Familien, in denen überwiegend kein Deutsch gesprochen wird (33 Prozent). 45 Prozent der Befragten gaben an, einen Platz gewollt, aber ihn nicht bekommen zu haben. Der zweite wichtige Grund, den 37 Prozent nannten, war, dass es kein Angebot vor Ort gab. Laut der Untersuchung fällt es auch armutsgefährdeten Familien und jenen, in denen die Eltern nicht über einen akademischen Abschluss verfügen, schwerer, den Wunsch nach frühkindlicher Förderung umzusetzen.





In Deutschland insgesamt erhalten 19 Prozent der Kinder trotz Bedarfs keinen Kita-Platz. Berlin liegt damit unter dem bundesweiten Wert. Wegen des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz nach dem ersten Lebensjahr eines Kindes hatte Berlin seine Kita-Plätze in den vergangenen Jahren stark ausgebaut. Seit 2016 verzeichnet Berlin aber fast kontinuierlich weniger Geburten, seit 2022 ist der Rückgang besonders deutlich, wie aus Daten des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg hervorgeht. Vor wenigen Jahren mussten Eltern noch bangen, ob sie rechtzeitig zum Wunschdatum einen Kita-Platz bekommen, mittlerweile suchen Kitas teils händeringend nach Kindern.

Im laufenden Jahr sind in Berlin mindestens 48 Kitas geschlossen worden. Das betreffe 1.722 Kitaplätze, wie aus einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Antwort auf eine schriftliche Anfrage der Linken-Abgeordneten Franziska Brychcy und Regina Kittler an das Abgeordnetenhaus hervorgeht.