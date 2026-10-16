Frankfurt (Oder) (dpa) – Völlig enthemmte Gewaltszenen in Frankfurt (Oder): Mehrere Jugendliche haben in der Stadt auf einen Schüler eingetreten und ihn geschlagen. «Der Junge wies Gesichtsverletzungen auf», schrieb ein Sprecher der Polizei. Demnach ereignete sich der Angriff bereits am Mittwoch vor einer Oberschule.

Aktuell ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben gegen zehn Tatverdächtige. Bei ihnen handelt es sich um Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren, die deutscher, polnischer, russischer und syrischer Nationalität sind. Ihnen werden gefährliche Körperverletzung und Raub vorgeworfen.





Video mit entsetzlichen Szenen

In einem Video, das der Polizei vorliegt und das den Angriff zeigen soll, sind etwa zehn Jugendliche zu sehen, die einen anderen Jungen zunächst bedrängen, und dann auf ihn einschlagen und treten, auch gegen den Kopf. Auch als ihr wehrloses Opfer zu Boden geht, lassen sie nicht von ihm ab. Die Polizei hält das Video für authentisch.

Angesichts dieses Gewaltexzesses plant die Polizei, sich nun mit der Stadt, dem Schulamt und «weiteren Partnern» zusammenzusetzen. «Bei diesen Sicherheitsgesprächen wird es um die aktuelle Lage, konkrete Handlungsmöglichkeiten und die weitere Zusammenarbeit der beteiligten Stellen gehen.»