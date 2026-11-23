Prenzlau (dpa/bb) – Ein 17-Jähriger ist am Wochenende während einer Zugfahrt von drei jungen Frauen verprügelt und dabei leicht verletzt worden. Am Bahnhof in Prenzlau (Uckermark) soll das Trio zudem versucht haben, den Jugendlichen aufs Gleisbett zu stoßen, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben der Polizei waren die Täterinnen am späten Samstagabend bereits während der Fahrt auf den 17-Jährigen «losgegangen». Dabei hätten sie den Jugendlichen, der «gesundheitlich eingeschränkt» sei, mehrfach geschlagen und getreten. Die drei Frauen hätten ihre Tat zudem mit dem Handy gefilmt.





Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.