Berlin (dpa) – Nach der Rettung in letzter Minute hat sich Union Berlins Kapitän Christopher Trimmel bei den Fans bedankt und den Zusammenhalt im gesamten Verein erneut gewürdigt. «Wir können nicht sagen, dass wir die Saison alleine so hinbekommen haben. Ohne die Fans und den Zusammenhalt wären wir direkt abgestiegen. Was an positiver Rückmeldung zurückkam, ist Gänsehaut pur», befand der Österreicher, der unter der Woche seinen Vertrag verlängert hatte, nach dem 2:1 gegen den SC Freiburg am Samstag.

Die Eisernen haben sich trotz einer enttäuschenden Saison zum Klassenerhalt gezittert und beenden die Spielzeit auf Tabellenplatz 15. Nicht nur die Fans und alle Mitarbeiter im Verein hätten der Mannschaft einen wichtigen Push im Saison-Endspurt gegeben, sagte Trimmel. Auch Interimstrainer Marco Grote und sein Team. «Die haben uns das Selbstvertrauen eingeimpft. Unsere Tugenden standen wieder im Vordergrund», urteilte der 37 Jahre alte Führungsspieler und beschrieb den Berliner Kampf am Samstag als «typisch Union-like».