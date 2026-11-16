Berlin (dpa) – Er könnte der neue Star in Hollywood werden: Der australische Nachwuchsschauspieler Joseph Zada (21), der im neuen «Tribute von Panem»-Film die Hauptrolle spielt, war für die Dreharbeiten monatelang in Deutschland. An einen actionreichen Dreh im Berliner Olympiastadion erinnert sich der Fußballfan noch gern zurück.

«Ich hatte vorher noch nie den Rasen eines Fußballplatzes betreten. An beiden Enden standen Security-Leute, also bin ich zur Mitte des Stadions gerannt und dann über den Platz gesprintet, damit ich für ungefähr zwei Sekunden im Gras liegen konnte – und wurde dann wieder rausgeschickt», sagte Zada der Deutschen Presse-Agentur. «Es war verrückt, im komplett leeren Stadion zu sein.»





Der 21-Jährige ist glühender Anhänger des Londoner Clubs FC Arsenal, sein Lieblingsverein in Deutschland sei Borussia Dortmund. «Ich liebe Dortmund.»

Das vermisste der Australier Zada in Deutschland

«Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping» wurde im Sommer 2025 unter anderem in Duisburg, Köln und Berlin gedreht. Es erzählt die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy (Zada), der in den ersten vier Filmen der Reihe von Woody Harrelson (65) gespielt wurde, und kommt am 19. November in die deutschen Kinos.

Der Blockbuster ist für Zada der erste internationale Film, für den er seine Heimat für eine lange Zeit verlassen musste. «Ich habe den Klang der Vögel jeden Morgen vermisst. Wir haben dort die schönsten und verrücktesten Vögel», sagte Zada über seine Heimat Australien. «Nach so langer Zeit schließe ich manchmal die Augen und träume davon, ganz allein am Strand zu sitzen.» Der 21-Jährige wohnt in der Nähe vom weltberühmten Bondi Beach in Sydney.