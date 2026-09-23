Potsdam (dpa/bb) – Ein Tresor im Kofferraum ist drei mutmaßlichen Einbrechern in Potsdam zum Verhängnis geworden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge am Dienstagmorgen eine gewaltsam geöffnete Haustür bemerkt. Kurz darauf seien mehrere Männer aus dem Gebäude in Babelsberg Nord geflüchtet und mit einem Auto davongefahren.

Daraufhin wurde in der Nähe des Tatorts ein passendes Auto gestoppt, wie es hieß. Auch die drei Männer im Alter von 36, 40 und 41 Jahren entsprachen demnach der Beschreibung des Zeugen. Im Fahrzeug fanden die Beamten einen Tresor, der laut der Polizei eindeutig aus dem betroffenen Einfamilienhaus stammte.





Auch hochwertiger Schmuck gefunden

Im Wagen fanden die Polizisten auch hochwertigen Schmuck, den sie aber nicht dem Einbruch in Babelsberg zuordnen konnten. Daher werde nun ermittelt, ob er von weiteren Einbrüchen stammen könnten. Die drei Tatverdächtigen wurden festgenommen.