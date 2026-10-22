Berlin (dpa/bb) – Treptow-Köpenick besteht zu rund 40 Prozent aus Wald – und ist damit in Berlin der waldreichste Bezirk. Es folgen Charlottenburg-Wilmersdorf mit 25,2 Prozent und Steglitz-Zehlendorf mit 23,9 Prozent, wie das Statistische Landesamt mitteilte.

Ein weiteres Ergebnis der Flächenerhebung zum Jahresende 2025: Die Bezirke Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg sowie Neukölln sind nahezu waldfrei.





Berlin umfasst demnach insgesamt eine Fläche von 89.112 Hektar. Insgesamt 17,7 Prozent des Stadtgebiets sind Wald – darunter der Köpenicker Forst und die Müggelberge (Treptow-Köpenick) sowie der Grunewald (Charlottenburg-Wilmersdorf/Steglitz-Zehlendorf).