Dortmund (dpa) – Zweitliga-Spitzenreiter Hertha BSC reist im Achtelfinale des DFB-Pokals zum Rekordpokalsieger FC Bayern München. Das ergab die Auslosung im deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Der Handball-Bundestrainer der Frauen, Markus Gaugisch, hatte das Duell der Tabellenführer der beiden höchsten nationalen Ligen gezogen.

Die Berliner schalteten unter der Woche den letzten verbliebenden Regionalligisten SSV Jeddeloh II mit 2:0 aus. In der ersten Runde hatte Hertha ein Elfmeterschießen beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken benötigt.





Das Achtelfinale steigt am 1. und 2. Dezember. Das Finale findet am 29. Mai in Berlin statt.