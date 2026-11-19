Berlin (dpa/bb) – Mit einem Festival rund um Trauer, Trost und Sterben will die evangelische Kirche in Berlin-Kreuzberg einen offenen Umgang mit Abschied und Verlust fördern. Das «ENDlich Trauerfestival» findet bis Sonntag in der St. Thomaskirche und in deren Gemeindehaus in Kreuzberg statt. «Trauer gehört zum Leben – und doch fällt es uns oft schwer, über Verlust, Abschied und Sterben zu sprechen. Das ENDlich Trauerfestival möchte genau das ändern», sagte Pfarrerin Andrea Kuhla.

Initiativen und Einrichtungen aus der Trauerbegleitung, Hospizarbeit und Bestattungskultur präsentieren sich auf einem «Markt der Möglichkeiten». Workshops, Vorträge und Lesungen sind unter anderem zu «Trauer und Krebs», «Zukunftsperspektiven der Friedhofskultur» und «Kindertrauer» geplant. Die Workshops richten sich an Trauernde, Fachkräfte und andere Interessierte. Am Samstag können sich Besucher auch spontan ein Trauer-Tattoo stechen lassen.





Ein Ort für das, was alle erwischt: das Ende

Das Festival richtet sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene. Es will unter anderem ein Ort für Austausch, Workshops, Kunstinstallationen, kreative Erfahrungen, tragende Rituale und Informationen «über das, was uns alle mal erwischt: das Ende» sein.

Organisiert wurde es von Pfarrerin Kuhla, dem Jugendinnovationsteam UNBOX des Evangelischen Kirchenkreises Berlin Stadtmitte sowie dem Neuköllner Segensbüro und der Evangelischen Kirchengemeinde Kreuzberg. Es findet bereits zum zweiten Mal statt. Die Schirmherrschaft hat in diesem Jahr Berlins Generalsuperintendentin Julia Helmke übernommen.