Biesenthal (dpa/bb) – Nach dem Verkehrsunfall mit vier Toten im Alter von 14 bis 19 Jahren hat der Landkreis Barnim Trauerbeflaggung an seinen Schulen und Dienststellen angeordnet. Das teilte Landrat Daniel Kurth (SPD) der Nachrichtenagentur dpa mit. Bis Freitag sollen die Fahnen als Zeichen der öffentlichen Trauer auf halbmast wehen.

Kurth sprach tief erschüttert von einem «furchtbaren Unglück». Der Landkreis biete den betroffenen Schulen Hilfe an, sagte er. An der Unfallstelle wurden am Vormittag Blumen und Kerzen niedergelegt.





Ein Autofahrer erfasste am Mittwochabend beim Überholen auf einer Landstraße bei Biesenthal drei Mopeds im Gegenverkehr. Drei Teenager im Alter von 14, 15 und 16 Jahren sowie ein 19-Jähriger starben. Der Fahrer eines vierten Mopeds konnte dem Auto ausweichen und blieb unverletzt. Gegen den 61 Jahre alten Autofahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.