Berlin (dpa/bb) – Eine 18-jährige transgeschlechtliche Person ist in der Nacht in Berlin-Neukölln körperlich angegriffen und beleidigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sie sich gegen 22.45 Uhr mit einer 21-jährigen, ebenfalls transgeschlechtlichen Begleitperson vor einem Restaurant an der Sonnenallee auf, wie die Polizei mitteilte.

Aus einer Personengruppe heraus soll ein Unbekannter die 18-Jährige gefragt haben, ob sie ein Mann oder eine Frau sei. Anschließend soll er sie beleidigt, ins Gesicht geschlagen und zu Boden gestoßen haben. Dort soll er ihr mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Auch die 21-jährige Begleitperson soll er beleidigt haben.





Die 18-Jährige erlitt eine Schwellung im Gesicht und am Ellenbogen. Eine ärztliche Behandlung lehnte sie ab. Der Täter flüchtete. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts ermittelt.