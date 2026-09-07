Berlin (dpa/bb) – Eine Transperson ist in Berlin-Kreuzberg von zwei Männern erst nach ihrer Geschlechtsidentität gefragt und dann mit einer Schusswaffe bedroht worden. Das 18 Jahre alte Opfer saß in der Nacht auf einer Bank am Mehringplatz, als die Täter es ansprachen, wie die Polizei mitteilte.

Als sie gesagt habe, dass sie eine Transperson sei, habe einer der Männer eine Waffe gezogen. Auch sei sie bedroht worden. Das Opfer flüchtete den Angaben zufolge unverletzt und rief die Polizei. Die Täter waren am Tatort nicht mehr anzutreffen. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt wegen Bedrohung.



