Berlin (dpa) – Union Berlin steht am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga vor einer hohen Hürde. Die Köpenicker müssen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim seit 13 Ligaspielen unbezwungenen RB Leipzig antreten. Dabei kann es zu dem Kuriosum kommen, dass beide Trainerstühle leer bleiben. Leipzigs Trainer Marco Rose fehlt nach der Gelb-Roten Karte beim 3:2-Erfolg bei Meister Bayer Leverkusen gesperrt, Unions Trainer Bo Svensson, der gemeinsam mit Rose als Aktiver in Mainz in einer Mannschaft spielte, ist erkrankt.

Bei den mit zwei Siegen gestarteten Leipzigern hat Union, das mit einem Remis und einem Sieg ebenfalls unbezwungen ist, in den bisherigen fünf Vergleichen seit dem Aufstieg 2019 drei Niederlagen kassiert und zwei Siege davongetragen. In den insgesamt zehn Duellen gab es stets einen Sieger, wobei die Bilanz mit jeweils fünf Erfolgen ausgeglichen ist. Mit Kevin Volland, Josip Juranović und Yannic Stein muss Union drei Ausfälle ersetzen, bei Leipzig fehlen der Langzeitverletzte Xaver Schlager, Neuzugang Assan Ouédraogo sowie der gesperrte Kapitän Willi Orban.