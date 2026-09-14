Berlin (dpa/bb) – Ein Tourist wird in Berlin nach einem Clubbesuch vermisst. Der 31-Jährige soll am Sonntagmorgen den Club «Alte Münze» verlassen haben und wird seitdem vermisst, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war demnach zuletzt nur noch mit einer Unterhose und schwarzen Sneakern bekleidet.

Laut Polizei soll der Mann eine Glatze, Ohrringe an beiden Ohren tragen und zwei Tattoos an den beiden Beinen tragen: Figuren der Anime-Serien «Pokémon» und «One Piece». Auch soll er von kräftiger Statur sein. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise und veröffentlichte Fotos, die ihn zeigen sollen.



