Berlin (dpa) – Nach dem tödlichen Angriff auf eine 40-jährige Frau in einer Parkanlage kommt ihr Lebensgefährte heute vor das Landgericht Berlin. Die Anklage gegen den 46-Jährigen lautet auf Totschlag. Er soll mit «stumpfer Gewalt» auf den Kopf der Frau eingewirkt haben. Sie starb noch am Tatort im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen.

Zu der Gewalttat kam es laut Ermittlungen am 9. Februar dieses Jahres kurz vor Mitternacht. Die Frau habe unter anderem mehrere Knochenbrüche im Gesicht und ein Schädelhirntrauma erlitten. Ein Tatmotiv konnte den Angaben zufolge nicht festgestellt werden. Opfer und mutmaßlicher Täter sollen die ukrainische Staatsbürgerschaft haben. Für den Prozess sind bislang 14 Verhandlungstage bis zum 30. September terminiert.



