Calau (dpa/bb) – Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Calau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der Person feststellen. Das Feuer brach laut Polizeiangaben am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr in einer Wohnung aus. Acht weitere Bewohner mussten das Haus verlassen und wurden notuntergebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Informationen zur Brandursache lagen zunächst nicht vor.