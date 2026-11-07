Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Reinickendorf ist ein 87 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam der Mann am Freitagmittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Rettungskräfte versuchten, den Mann zu reanimieren, doch er starb noch am Unfallort. Laut einem Sprecher der Polizei war der 87-Jährige möglicherweise bereits bewusstlos, als er die Kontrolle über das Auto verlor. Es werde ermittelt.