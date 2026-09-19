Berlin (dpa) – Bei einem tödlichen Unfall im Berliner Norden ist ein Auto von einer Brücke ins Gleisbett des S-Bahnhofs Bornholmer Straße gestürzt. Der Fahrer starb trotz Wiederbelebungsversuchen der Rettungskräfte noch vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Das Auto war in der Nacht über das Geländer der bekannten Bösebrücke zwischen den Stadtteilen Gesundbrunnen und Prenzlauer Berg hinausgeschossen und auf die darunterliegenden Gleise gefallen. Zuvor hatte der Mann aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über den Wagen verloren.

Die Bornholmer Straße wurde nach dem Unfall zwischen Jülicher Straße und Malmöer Straße gesperrt, der S-Bahn- und Straßenbahnverkehr auf der vielbefahrenen Strecke unter- und oberhalb der Brücke unterbrochen.



