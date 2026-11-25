Berlin (dpa) – Nach tödlichen Schüssen auf einen 29-jährigen Mann vor einem Döner-Imbiss in Berlin-Lichtenberg ist der Schütze zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der 66-jährige Angeklagte hatte bei dem Geschehen vor rund einem Jahr erst einen 28-Jährigen durch einen Schuss verletzt, dann einen 29-Jährigen tödlich am Hinterkopf getroffen.

Das Landgericht Berlin sprach den damaligen Imbiss-Betreiber des Totschlags, des versuchten Totschlags, der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz schuldig. Er habe tödliche Verletzungen billigend in Kauf genommen, sagte die Vorsitzende Richterin. Dem Geschehen sei ein Streit um ein paar hundert Euro vorausgegangen, es habe auch Drohungen gegeben. Das Handeln des Angeklagten sei aber nicht durch Notwehr gerechtfertigt gewesen.





Erster Schuss aus zwei Metern Entfernung

Vor dem Döner-Imbiss des Mannes mit armenischer Staatsangehörigkeit war es im November 2025 zu einem Zusammentreffen gekommen. Der 28-Jährige, der mit mehreren Begleitern vor dem Imbiss erschienen war, habe zunächst gegen die Scheibe geklopft. «Es war der Angeklagte, der sich bewaffnete und mit der Waffe in der Hosentasche vor die Tür ging», so die Richterin. In einer verbalen Auseinandersetzung habe er aus zwei Metern Entfernung auf den damals 28-Jährigen geschossen und ihn lebensbedrohlich im Brustbereich getroffen.

Der 29-Jährige befand sich laut Videoaufnahmen etwas abseits. Nach den ersten Schüssen versuchten er und weitere Begleiter wegzulaufen. Der 66-Jährige aber habe zwei Schüsse auf die fliehende Gruppe abgefeuert – «er schoss mit ausgestrecktem Arm fliehenden Menschen hinterher», hieß es weiter im Urteil. Der 29-Jährige sei durch das Projektil am Hinterkopf getroffen worden. Er starb wenige Tage später in einem Krankenhaus.

Verteidiger plädierten auf Notwehr

Bei dem Streit sei es um eine Lohnforderung gegangen, der 28-Jährige habe für einen früheren Mitarbeiter des Imbiss-Betreibers vermitteln wollen, hieß es im Prozess. Es habe Telefongespräche und Drohungen gegeben. Der 29-Jährige habe mit den Begleitern eigentlich Billard spielen wollen, sagte ein Nebenklage-Anwalt. «Er hatte mit dem Streit und mit dem Imbiss nichts zu tun.»

Der Imbiss-Betreiber hatte sich knapp zwei Wochen nach dem Geschehen der Polizei gestellt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Er hatte die Schüsse gestanden. Dabei berief er sich auf Angst vor einem möglichen Angriff.

Die beiden Verteidiger plädierten auf Notwehr im Fall des ersten Schusses sowie auf fahrlässige Tötung bei der dritten Kugel. Dem Imbiss-Betreiber habe «eine Übermacht gegenübergestanden». Den 29-Jährigen habe er nicht gesehen und nicht treffen wollen.

Die Anwälte beantragten eine Bewährungsstrafe. Das Gericht folgte mit dem Urteil dem Antrag der Staatsanwältin. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.