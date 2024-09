Berlin (dpa/bb) – Nach den tödlichen Schüssen in Berlin-Schöneberg bitten Polizei und Staatsanwaltschaft Zeugen um Hilfe. Wer die Tat beobachtet habe und Angaben dazu machen kann, solle sich telefonisch, per E-Mail oder an eine Polizeidienststelle wenden, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Fotos oder Videos der Tat oder der Verdächtigen können an die Mordkommission geschickt werden.

Am vergangenen Donnerstag sollen Unbekannte aus einem Auto heraus auf einen 42-Jährigen und seinen 44-jährigen Begleiter geschossen haben. Der Jüngere, ein Berliner Rapper und Sozialarbeiter, starb, der Ältere wurde verletzt. Ein unbeteiligter Passant wurde ebenfalls verletzt und kam ins Krankenhaus.

Die Hintergründe sind weiter unklar. Die vielbefahrene Kreuzung Bülowstraße/Potsdamer Straße wird dem Rotlichtmilieu zugeordnet. Die Täter sollen in einem Auto mit bulgarischem Kennzeichen gesessen haben. Weitere Details zum Stand der Ermittlungen teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage nicht mit.