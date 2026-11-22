Berlin (dpa/bb) – Am Güterbahnhof Ruhleben in Berlin-Spandau ist ein Mensch auf dem Dach eines Güterwaggons ums Leben gekommen. Die Hintergründe seien noch nicht bekannt, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr, die am frühen Nachmittag von einem Passanten benachrichtigt wurde. Er habe angegeben, auf einem stehenden Güterwagen befinde sich eine brennende Person. Die Einsatzkräfte haben sie nach Angaben des Sprechers auf dem Dach liegend vorgefunden. Ein Notarzt habe deren Tod festgestellt.

Die Verletzungen deuteten darauf hin, dass ein Stromschlag durch einen Kontakt oder die Nähe zur Oberleitung dafür verantwortlich sein könnten, so der Feuerwehrsprecher. «Wie genau es dazu gekommen ist, dazu können wir keine Aussagen treffen.» Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» berichtet.





Leiche wurde an die Polizei übergeben

Die Identität der Person sei bisher nicht bekannt, auch nicht, wie sie auf den Güterwagen gekommen sei. Der Leichnam sei über eine tragbare Leiter geborgen und an die Polizei übergeben worden.

Dem Sprecher zufolge wurde der Zugverkehr vorübergehend eingestellt und die Oberleitung abgeschaltet, um ein sicheres Arbeiten für die Einsatzkräfte zu ermöglichen. Nach Angaben der Berliner Polizei kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen hat die Kriminalpolizei übernommen.