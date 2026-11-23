Berlin (dpa/bb) – Der Mensch, der durch einen Starkstromschlag auf einem Waggon in einem Güterbahnhof in Berlin-Spandau starb, war ein 13-jähriger Junge. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Der Junge war am Sonntagnachmittag offenbar in die Nähe einer Oberleitung gekommen und dann laut Polizei in einen sogenannten Lichtbogen geraten. Dabei springt Starkstrom von einer Leitung auf einen Gegenstand in der Nähe über. Die Zeitung «B.Z.» hatte berichtet.

Ein Passant hatte die Feuerwehr alarmiert und angegeben, auf einem stehenden Güterwagen befinde sich eine brennende Person. Die Einsatzkräfte fanden den Toten auf dem Dach liegend vor und übergaben die Leiche der Polizei.



