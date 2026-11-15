Bad Freienwalde (dpa) – Nach dem Tod der 13-jährigen Lisa haben Dutzende Menschen in der Dorfkirche von Altglietzen nordöstlich von Berlin gemeinsam getrauert. «Es treibt uns die Fassungslosigkeit um», sagte Johannes Eichhorn, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Altglietzen-Oderberg, während seiner Andacht. «Wir können nicht verstehen, dass so ein Verbrechen in unserer Mitte stattfindet.» Nichts sei in der Dorfgemeinschaft, wie es einmal gewesen sei.

In dem Ortsteil von Bad Freienwalde war am Sonntag die getötete Lisa aus Berlin in einem leerstehenden Haus gefunden worden. Das Haus liegt an einer Durchfahrtsstraße in Richtung Polen. Davor stehen weiße Blumen und Kerzen. Der Tatverdächtige war hier schwer verletzt gefasst worden und starb inzwischen.





Pfarrer: Hoffnung auf kurzen Leidensweg

Was zwischen dem Verschwinden von Lisa und ihrem Auftauchen passiert sei, bleibe vorerst im Dunkeln, so Eichhorn. «Wir hätten so gern Klarheit, in der Hoffnung, dass ihre Leidensgeschichte nicht tagelang anhielt.» Jedes Kind sei ein Hoffnungsträger – so auch Lisa. Sie sei um ihre Zukunft beraubt worden. Das sei «unfair und ungerecht». Nach dem Gottesdienst am Abend legten die Besucher teils unter Tränen Blumen und Kerzen nieder.

Der Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt (SPD), sagte in seiner Rede in der Dorfkirche: «Das Böse ist unter uns und ist brutal in unser Leben getreten». Es habe Jugend zerstört. Doch was geschehen sei, könnten wir nicht ungeschehen machen. «Glaube, Liebe, Hoffnung» sei die Maxime der nächsten Tage.