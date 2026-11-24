Berlin (dpa) – Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger sieht ihren Wechsel zum 1. FC Union Berlin als Beginn eines neuen Lebensabschnitts. «Es war auf jeden Fall mal Zeit, jetzt endlich nach Hause zu kommen. Und ich glaube, das war einfach der richtige Ort», sagte die 36-Jährige in einem vom Fußball-Bundesligisten veröffentlichten Video. Nach vielen Jahren im Ausland freue sie sich darauf, wieder in Deutschland zu leben.

Die langjährige Torhüterin des FC Chelsea und des US-Clubs Gotham FC entschied sich nach eigenen Angaben bewusst für die Köpenickerinnen. «Ich habe in meiner Karriere schon so viel miterleben dürfen, gewinnen dürfen. Und ich finde einfach, das Projekt, was Union hat, hat mich am meisten angesprochen», sagte Berger.





Besonders beeindruckt habe sie die junge Mannschaft der Köpenickerinnen. «Es war amüsant, mit was für Spielfreude und Spielspaß die einfach in Spiele reingehen und wirklich immer alles geben», sagte die zweimalige deutsche Fußballerin des Jahres.

Berger will bei Union Erfahrung weitergeben

Bei Union möchte Berger nicht nur als sicherer Rückhalt überzeugen, sondern auch ihre internationale Erfahrung an die jüngeren Mitspielerinnen weitergeben. «Ich komme hierher, um Sachen zu gewinnen, egal wie groß oder klein sie sind», betonte die Nationalspielerin. Dabei wolle sie sich aber nicht aufdrängen. «Ich mag es einfach immer gern, wenn jemand auf mich zukommt und nach Rat fragt, anstatt ich Rat gebe.»

Besonders freut sich Berger auf die Zusammenarbeit mit Union-Geschäftsführerin Jennifer Zietz, mit der sie einst bei Turbine Potsdam zusammenspielte. Zietz sei als Spielführerin manchmal eine «harte Nuss» gewesen, davon habe sie aber profitiert. «Deswegen ist auch der Verein in sehr guten Händen mit ihr.»

Auch auf die Rückkehr in den deutschen Alltag freut sich Berger – vor allem auf «meine Brötchen am Morgen, weil ich die auf jeden Fall vermisst habe».