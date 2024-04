Berlin (dpa) – Dieser Spieltag hat Thomas Müller noch gefehlt: Der Routinier vom FC Bayern München erzielte am Samstagabend im Topspiel gegen den 1. FC Union Berlin das erste Mal in seiner Bundesliga-Karriere ein Tor am 30. Spieltag. In der 53. Minute traf der 34-Jährige für den deutschen Fußball-Rekordmeister im Stadion An der Alten Försterei zum zwischenzeitlichen 3:0. An allen anderen Spieltagen hatte der Ur-Bayer bereits ein Bundesliga-Tor erzielt.