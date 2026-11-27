Berlin (dpa) – Thomas Härtel wird den Landessportbund Berlin (LSB) auch in den kommenden Jahren führen. Auf der Jahreshauptversammlung des LSB im Berliner nhow-Hotel an der Stralauer Allee bestätigten die Mitglieder den 75-Jährigen für die nächste Periode. Er wurde mit 192 Stimmen und ohne Gegenstimme gewählt.

«Ich bin dankbar und freue mich, mit einem großen Team den Berliner Sport weiter gestalten zu dürfen. Wir stehen vor enormen Herausforderungen, die Grundlagen für Bewegung und Sport in unserer Stadt nicht nur zu sichern, sondern sichtbar zu verbessern», sagte Härtel. «Wir brauchen mehr Investitionen in die Sportinfrastruktur, eine verlässliche Förderung und Angebote, die wirklich alle Menschen in Berlin erreichen.»





Der frühere Staatssekretär steht seit 2018 an der Spitze des Berliner Sportbundes und war von 2015 bis zu seiner Wahl Vizepräsident des LSB. In seiner Amtszeit musste der SPD-Politiker den Verband durch die Coronakrise ebenso führen wie durch die Folgen des Krieges in der Ukraine auf den Berliner Sport. Zuletzt musste Härtel die gescheiterte Olympia-Bewerbung Berlins abmoderieren.

Der Diplom-Pädagoge ist Mitglied des Aufsichtsrats der Berliner Bäderbetriebe (BBB) und Vorsitzender des Kuratoriums der Berliner Sportstiftung. Zudem ist Härtel, dem in diesem Jahr das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen wurde, Vorstandsmitglied des Vereins wie auch der gemeinnützigen Gesellschaft für Sport- und Jugendsozialarbeit (VSJ/GSJ-gGmbH).