Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Nach einem weitgehend trockenen Mittwoch stehen in Berlin und Brandenburg zwei regnerische Tage mit Gewittern bevor. Zunächst wird es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge heute wolkig mit heiteren Abschnitten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 23 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen laut DWD auf 14 bis 11 Grad, tagsüber werden bis zu 24 Grad erwartet. Bei starker Bewölkung kann es am Nachmittag zeitweise regnen und vereinzelt gewittern.





Die Nacht zum Freitag bringt Tiefsttemperaturen um 15 Grad sowie vorübergehend etwas Regen. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 24 bis 27 Grad. Am Nachmittag und Abend sind erneut Regen, Schauer und einzelne Gewitter möglich.