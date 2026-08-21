Berlin (dpa/bb) – Autofahrer müssen sich am Wochenende am Berliner Autobahndreieck Funkturm auf eine 26-stündige Sperrung einstellen. Die Halenseestraße Ost ist dort von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, nicht befahrbar, wie die zuständige Projektmanagementgesellschaft Deges mitteilte. Grund ist der Aufbau eines Traggerüsts für den Neubau der Ringbahnbrücke auf der A100.

Die Straße wird in Richtung Messedamm ab dem Rathenauplatz gesperrt. Anwohner können auf der Gegenspur bis zum S-Bahnhof Westkreuz vorfahren.





Auch die Überleitung von der Autobahn 115 (Avus) auf die A100 in Fahrtrichtung Hamburg entfalle. Von der A100 aus Süden kommend entfalle für Lastwagen die Möglichkeit, über den Messedamm auf die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg zu fahren. Die Deges empfiehlt Autofahrern, den Bereich weiträumig zu umfahren.