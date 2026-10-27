Auf Mauro Lustrinelli und den 1. FC Union Berlin wartet ein Doppelpack gegen Köln. (Archivbild)
Auf Mauro Lustrinelli und den 1. FC Union Berlin wartet ein Doppelpack gegen Köln. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa

Berlin (dpa/bb) – Mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln kann der 1. FC Union Berlin zum zweiten Mal in Folge das Achtelfinale des DFB-Pokals erreichen. Die Köpenicker gastieren heute (20.45 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Konkurrenten. Fünf Tage später treffen beide Mannschaften im Stadion An der Alten Försterei erneut aufeinander.

Der Hauptstadt-Club kann dabei wieder auf Mittelfeldspieler Kastriot Imeri zurückgreifen. Der Einsatz von Innenverteidiger Felix Uduokhai sei hingegen fraglich, sagte Trainer Mauro Lustrinelli. 


Die Köpenicker waren im DFB-Pokal bislang nur selten erfolgreich. Den größten Coup landeten die Eisernen 2001, als sie als damaliger Fußball-Drittligist sensationell ins Finale einzogen, dort aber dem FC Schalke 04 mit 0:2 unterlagen. 2022 erreichte Union das Halbfinale, in dem gegen RB Leipzig Endstation war. Ansonsten scheiterten die Berliner meist in der ersten oder zweiten Runde.