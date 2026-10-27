Berlin (dpa/bb) – Mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln kann der 1. FC Union Berlin zum zweiten Mal in Folge das Achtelfinale des DFB-Pokals erreichen. Die Köpenicker gastieren heute (20.45 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Konkurrenten. Fünf Tage später treffen beide Mannschaften im Stadion An der Alten Försterei erneut aufeinander.

Der Hauptstadt-Club kann dabei wieder auf Mittelfeldspieler Kastriot Imeri zurückgreifen. Der Einsatz von Innenverteidiger Felix Uduokhai sei hingegen fraglich, sagte Trainer Mauro Lustrinelli.





Die Köpenicker waren im DFB-Pokal bislang nur selten erfolgreich. Den größten Coup landeten die Eisernen 2001, als sie als damaliger Fußball-Drittligist sensationell ins Finale einzogen, dort aber dem FC Schalke 04 mit 0:2 unterlagen. 2022 erreichte Union das Halbfinale, in dem gegen RB Leipzig Endstation war. Ansonsten scheiterten die Berliner meist in der ersten oder zweiten Runde.