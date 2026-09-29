Berlin (dpa/bb) – Bootsfahrer haben auf dem Tegeler See den Leichnam eines Mannes entdeckt. Eine Obduktion habe den Verdacht eines Tötungsdelikts bestätigt, hieß es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Mordkommission habe im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Leichnam wurde nach dem Fund am Montag beschlagnahmt und zur Gerichtsmedizin gebracht. Dort wurde die Obduktion durchgeführt.