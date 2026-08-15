Berlin (dpa) – Drei Wochen nach dem islamistischen Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) steht in Berlin unweit des damaligen Tatorts das nächste Großereignis an. Die Techno-Parade «Rave the Planet» findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt, zehntausende Menschen werden dazu im Tiergarten erwartet.

Die Parade ist von 13.50 Uhr bis 22.00 Uhr auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule geplant. Mehrere Musik-Trucks werden auf der Route unterwegs sein, es gibt aber auch Bühnen. 300 DJs legen nach Angaben der Veranstalter auf.





Rund 1.500 Polizistinnen und Polizisten begleiten das als Demonstration angemeldete Techno-Spektakel. Auch Hubschrauber und Drohnen will die Polizei zum Schutz der Veranstaltung einsetzen. Außerdem hat sie Wege im Tiergarten nach einem abgestuften Konzept abgesperrt, auch mit Pollern.

Ganz in der Nähe war am 25. Juli ein islamistischer Attentäter mit einem Van in eine Menschengruppe gefahren und hatte anschließend vermutlich mit einer Machete Anwesende attackiert. Eine Frau wurde getötet und mindestens 31 Menschen zum Teil schwer verletzt.